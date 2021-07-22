22.07.2021 18:01

Памятную доску Геннадию Кернесу установят ко Дню города

Об этом сообщил сын Геннадия Кернеса – Кирилл Кернес.



Блок Кернеса - Успешная Харьковщина

Ситуацию с установленной сегодня на фасаде горсовета памятной доской прокомментировал Кирилл Кернес, председатель фракции «Блок Кернеса – Успешный Харьков» в Харьковском областном совете, сын Геннадия Кернеса. Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на публикацию «Блок Кернеса - Успешная Харьковщина» в Фейсбуке.



«Все, что происходит в жизни, имеет определенный смысл и соответствующую цель.

Если говорить о сегодняшней выходке Родзинского, в ней тоже можно найти и смысл, и цель. И харьковчане, как мудрые люди, дадут этому оценку. Однако для меня, как сына Геннадия Кернеса, этот неудачный перфоманс не совсем здорового человека – прежде всего, осквернение памяти мэра Кернеса и тех добрых дел, к которым причастны тысячи простых жителей города.



А памятная доска на здании мэрии появится уже скоро – ко Дню города.



Как символ уважения и памяти мэру Геннадию Кернесу от харьковчан», – написал Кирилл Кернес.

Напомним, днем 22 июля с фасада Харьковского городского совета на площади Конституции сняли памятную доску экс-мэру Харькова Геннадию Кернесу, установленную без официального разрешения.