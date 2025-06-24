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24.06.2025  20:24   Рита Парфенова

Учень харківського ліцею переміг на чемпіонаті Європи з танців у категорії класичного балету

Григорій Дворовенко з Харкова виборов перше місце на європейській першості з танців IDO European Championships 2025 у Польщі.

Григорій Дворовенко

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Григорій Дворовенко, учень Харківського ліцею №66 (Основ’янський район), став переможцем IDO European Championships 2025 – європейського чемпіонату з танців.
 
Юний харків’янин виступав у категорії класичного балету, де посів перше місце. Танцювальні змагання проходили в Польщі.

Григорій Дворовенко Григорій Дворовенко

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Тэги:  балет, харків
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