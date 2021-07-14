14.07.2021 11:22

Кернесу присвоили звание Почетного гражданина Харькова посмертно

Данный вопрос рассматривался 14 июля на сессии Харьковского городского совета

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Геннадию Кернесу присвоили звание Почетного гражданина города Харькова посмертно. За такое решение проголосовали 62 депутата!

Перед голосованием Игорь Терехов отметил, что при Кернесе Харьков расцвёл. Присвоить Геннадию Кернесу звание Почетного гражданина города Харькова посмертно - наша святая обязанность и долг!

В целом же, новыми Почетными гражданами города Харькова в 2021 году стали восемь человек:

1. Геннадий Кернес (посмертно) - Харьковский городской голова с 2010 по 2020 год, кандидат наук по государственному управлению, награжден орденом «За заслуги» III степени.

2. Алла Бобейко - главный врач Городской клинической больницы №13, заслуженный врач Украины, награждена орденом княгини Ольги III степени.

3. Валентин Голик - председатель правления общественной организации «Харьковский клуб «Генерал», генерал-майор, награжден рядом государственных, ведомственных наград и отличий.

4. Евгений Комаровский - врач высшей категории, кандидат медицинских наук, телеведущий, обладатель премии «Телетриумф».

5. Катиб Сафар оглы Мамедов - скульптор, педагог, профессор кафедры аудиовизуального искусства Харьковской государственной академии дизайна и искусств, народный художник Украины.

6. Алексей Настаченко - художественный руководитель театра «Мадригал», старший преподаватель режиссуры Харьковской государственной академии культуры, заслуженный деятель искусств Украины.

7. Алексей Середа - начальник Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус», генерал-майор, награжден рядом наград и отличий.

8. Валерий Фадеев - заместитель председателя правления АО «ФЭД», лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, академик Инженерной академии Украины.

Напомним, что ранее кандидатуры Почетных граждан города были утверждены экспертным советом, в состав которого входят почетные граждане Харькова, ректоры вузов и представители депутатских фракций городского совета.