14.07.2021 11:35

Михаил Добкин возглавил антирейтинг харьковских политиков

Политику не доверяют 56% харьковчан, а отрицательный баланс доверия/недоверия составляет минус 24%.



Фото: pravda.com

Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на исследование общественного мнения, проведенное «Харьковской социологической сетью». Аналитики составили рейтинг доверия и недоверия к наиболее известным харьковским политикам и общественным деятелям.



Возглавляет рейтинг по уровню доверия Игорь Терехов. Его результат – 55%, при этом 27% харьковчан доверяют полностью. На второй позиции находится Александр Ярославский с суммой в 38%. И замыкает тройку – Юлия Светличная. Её результат также 38%.



В какой степени вы доверяете следующим харьковским политикам и общественным деятелям?







Что же касается рейтинга недоверия, его возглавляет Михаил Добкин. Ему не доверяют 56% опрошенных. И, что характерно, 40% не доверяют полностью. Второе и третье место занимают Александр Фельдман и Юлия Светличная.



В какой степени вы не доверяете следующим харьковским политикам и общественным деятелям?





СУММАРНОЕ ДОВЕРИЕ / НЕДОВЕРИЕ







Таким образом, по Терехову и Добкину ситуация выглядит достаточно однозначной. У первого явно положительный баланс доверия/недоверия, у второго – ярко выраженный отрицательный. Тогда как Юлия Светличная оказалась в тройке лидеров и по уровню доверия, и по уровню недоверия. Эту ситуацию прокомментировал Виталий Носачев, член Харьковского отделения «Комитета избирателей Украины».



“Юлия Светличная оказалась в тройке лидеров и по уровню доверия, и по уровню недоверия. Так произошло потому, что харьковчане ее помнят в двух ипостасях – губернатор области, которая действительно работала над своим имиджем системно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что она ассоциируется с определенным президентом и определенным председателем областной администрации, который был до нее (Президент Порошенко и председатель ХОГА Райнин – прим. ред.). То есть, мы наблюдаем поляризацию», – пояснил Носачев.



БАЛАНС СУММАРНОГО ДОВЕРИЯ / НЕДОВЕРИЯ





Только три представителя харьковских политических и бизнес-элит имеют положительный баланс доверия/не доверия – это Игорь Терехов, Александр Ярославский и Юлия Светличная. У последней рейтинг балансирует на грани положительного и отрицательного значений. Наибольший отрицательный баланс имеют Михаил Добкин и Игорь Райнин, который сегодня возглавляет партию ОПЖЗ в Харькове.



Опрос был проведен компанией Human Research по инициативе Харьковской социологической сети в период с 24 июня по 5 июля 2021 г.



Метод сбора социологической информации – стандартизированные интервью face-to-face по месту жительства респондентов.



Выборка – 1200 человек.



Статистическая ошибка – не более 3%.



Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.

Ранее украинский политолог Дмитрий Марунич высказал предположение, что с Михаилом Добкиным на харьковских выборах происходит что-то непонятное.