21.10.2021 13:30

Информация о поддержке Добкина ОПЗЖ оказалась фейком, который запустил Лесик?

Харьковский блогер Александр Кандрусик, известный в фейсбуке как Саша Псих, стал доверенным лицом кандидата от ОПЗЖ Виктора Величкова и разоблачил политические махинации Андрея Лесика.

Александр Кондрусик, который недавно снял свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, заявил о поддержке члена партии ОПЗЖ Виктора Величкова.

“Я симпатизирую этой партии ОПЗЖ, не скрываю этого и этим горжусь. Поэтому я поддерживаю Виктора Величкова, как представителя ОПЗЖ. Заявляю об этом официально.

Я снялся с выборов и решил поддержать Виктора Николаевича Величкова. Как кандидата от ОПЗЖ. Я буду доверенным лицом Виктора Величкова на этих выборах и буду оказывать ему поддержку по мере сил”, - сообщил Саша Псих в своем видео-блоге, записанном совместно с Виктором Величковым.

Также Виктор Величков и Александр Кондрусик отметили деструктивную роль Андрея Лесика в харьковском отделении ОПЗЖ.

“У меня вызывает недоумение, что Лесик поддерживает Добкина. Невзирая на то, что руководители из Киева – ни Рабинович, ни Медведчук, ни Бойко – никакого заявления не сделали”, - отметил Виктор Величков.

“Киевское руководство вообще не в курсе, - считает Александр Кондрусик. – Лесик то в цирке выступает, то Добкина поддерживает. Непонятна его позиция. Мне кажется, что с определенных пор он дискредитирует ОПЗЖ”.

Напомним, кандидат в мэры Харькова Виктор Величков, уполномоченное лицо Юрия Бойко и ОПЗЖ, начал сбор подписей сторонников партии для отказа от поддержки Михаила Добкина на выборах.