21.10.2021 13:10 Виталий Хиневич

В Харькове ввели в эксплуатацию модернизированную котельную

Котельная Холодногорского филиала коммунального предприятия «ХТС» подает тепло и горячую воду на объекты инфраструктуры Харькова.



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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

По улице Славянской, 8 прошла полная реконструкция "с нуля" котельной, которая обеспечивает отоплением и горячей водой 18 жилых домов, 1 детский сад и 2 ведомства.

Модернизация объекта прошла в рамках городской программы при финансовой поддержке кредитных средств Международного банка и развития Фонда чистых технологий.

В котельной полностью демонтировано существующее оборудование и установлено современное, энергоэффективное.

В частности: три водонагревающих котла Viessmann с комплектом автоматики, столько же рециркуляционных насосов с частотным регулированием WILO Stratos и два насоса сетевой циркуляционный и летний с частотным регулированием.

Работы проводились с мая и завершились еще до начала отопительного сезона.

Напомним, Мировой банк продолжает участвовать в модернизации тепловых сетей Харькова.

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