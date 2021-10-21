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21.10.2021  13:10   Виталий Хиневич

В Харькове ввели в эксплуатацию модернизированную котельную

Котельная Холодногорского филиала коммунального предприятия «ХТС» подает тепло и горячую воду на объекты инфраструктуры Харькова.


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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
 
По улице Славянской, 8 прошла полная реконструкция "с нуля" котельной, которая обеспечивает отоплением и горячей водой 18 жилых домов, 1 детский сад и 2 ведомства.
 
Модернизация объекта прошла в рамках городской программы при финансовой поддержке кредитных средств Международного банка и развития Фонда чистых технологий. 
 
В котельной полностью демонтировано существующее оборудование и установлено современное, энергоэффективное.
 
В частности: три водонагревающих котла Viessmann с комплектом автоматики, столько же рециркуляционных насосов с частотным регулированием WILO Stratos и два насоса сетевой циркуляционный и летний с частотным регулированием.
 
Работы проводились с мая и завершились еще до начала отопительного сезона.
 
Напомним, Мировой банк продолжает участвовать в модернизации тепловых сетей Харькова.

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Тэги:  хтс, отопление, харьков
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