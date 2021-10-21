21.10.2021 13:10 Виталий Хиневич
В Харькове ввели в эксплуатацию модернизированную котельную
Котельная Холодногорского филиала коммунального предприятия «ХТС» подает тепло и горячую воду на объекты инфраструктуры Харькова.
РЕДПОСТ
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
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По улице Славянской, 8 прошла полная реконструкция "с нуля" котельной, которая обеспечивает отоплением и горячей водой 18 жилых домов, 1 детский сад и 2 ведомства.
Модернизация объекта прошла в рамках городской программы при финансовой поддержке кредитных средств Международного банка и развития Фонда чистых технологий.
В котельной полностью демонтировано существующее оборудование и установлено современное, энергоэффективное.
В частности: три водонагревающих котла Viessmann с комплектом автоматики, столько же рециркуляционных насосов с частотным регулированием WILO Stratos и два насоса сетевой циркуляционный и летний с частотным регулированием.
Работы проводились с мая и завершились еще до начала отопительного сезона.
Напомним, Мировой банк продолжает участвовать в модернизации
тепловых сетей Харькова.
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