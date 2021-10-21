21.10.2021 12:50 Валерия Кононова

На Госпроме возобновила работу смотровая площадка

Смотровая площадка на здании государственной промышленности возобновила свою работу после непродолжительного перерыва.

Как сообщает РЕДПОСТ , с 4 октября смотровая площадка на крыше Госпрома была закрыта для посетителей, а с руководством Госпрома велись переговоры, ведь вход мог стать платным, также закрытие было аргументировано подбором новой организации для проведение экскурсий.

Сегодня смотровая площадка снова становится открытой для горожан и гостей Харькова. Но, говорят, бесплатным будет посещение по предварительной записи и по новому графику: понедельник, среда, пятница в 10:00 и 11:00.

А вот стоимость её в остальные время пока неизвестна.

Напомним, смотровая площадка на крыше Госпрома открылась 24 августа 2021 года.