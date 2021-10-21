На Госпроме возобновила работу смотровая площадка

Смотровая площадка на здании государственной промышленности возобновила свою работу после непродолжительного перерыва.
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День осуществления желаний. Правда, для этого придется приложить усилия, но звезды обещают, что все будет даваться легче обычного.
Завтра в Харькове сильный ветер и потепление. Облачная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.
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