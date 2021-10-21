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21.10.2021  12:50   Валерия Кононова

На Госпроме возобновила работу смотровая площадка

Смотровая площадка на здании государственной промышленности возобновила свою работу после непродолжительного перерыва.

Смотровая площадка на Госпроме в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, с 4 октября смотровая площадка на крыше Госпрома была закрыта для посетителей, а с руководством Госпрома велись переговоры, ведь вход мог стать платным, также закрытие было аргументировано подбором новой организации для проведение экскурсий. 
 
Сегодня смотровая площадка снова становится открытой для горожан и гостей Харькова. Но, говорят, бесплатным будет посещение по предварительной записи и по новому графику: понедельник, среда, пятница в 10:00 и 11:00. 
 
А вот стоимость её в остальные время пока неизвестна.
 
Напомним, смотровая площадка на крыше Госпрома открылась 24 августа 2021 года. 
 
Источник:   Туристическо-информационный центр
 Тэги:  смотровая площадка, госпром, харьков
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