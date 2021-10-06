06.10.2021 08:14

Почему закрылась смотровая площадка в Харькове

Стала известна причина внезапного закрытия смотровой площадки на Госпроме, которое произошло 4 октября.

Как сообщал РЕДПОСТ, утром 5 октября Харьковский организационно-методический центр туризма опубликовал на своем сайте и в социальных сетях предупреждение о том, что смотровая площадка временно прекращает функционирование. При этом центр туризма уточнял, что обстоятельства прекращения функционирования не связаны с ними, на тот момент велись переговоры с областным коммунальным предприятием «Госпром».



На данный момент стало известно, из комментария, который предоставил директор Николай Чехунов информресурсу «Суспільне», что переговоры ведутся по вопросу стоимости входа на смотровую площадку, поскольку его может установить областное предприятие «Госпром». Иные вопросы не комментировались.



Сейчас отрабатывается алгоритм будущей работы смотровой площадки, в свою очередь Департамент культуры выражает свои надежды на то, что проблемные вопросы будут решены и локация снова вернется к работе.

Напомним, 24 августа прошло официальное открытие смотровой площадки в Госпроме.