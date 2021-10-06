06.10.2021 08:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на cреду, 6 октября

Нынешний день предоставит широкие возможности. От вас требуется проявить инициативу и не бояться брать отвественность на себя.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Рабочий настрой Овнов в больше мере будет зависеть от стимула. Что это будет – мгновенная прибыль, аврал или даже страх пред взбучкой – звезды умалчивают, однако в противном случае Овны могут предаваться лени весь день.



Телец (21 апреля – 21 мая)

«Первый шаг – половина дела», – девиз Тельцов на сегодня. Если Телец заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

День заставит Близнецов мобилизоваться: быстро меняющаяся обстановка не позволит отвлекаться на мечты и грезы. Если же они так и не смогут сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.



Рак (22 июня – 23 июля)

Возможно, голова Раков будет забита ворохом мелких забот, что помешает сосредоточиться на действительно важных вещах. Это отразится на продуктивности, да и сделанное стоит перепроверить дважды: могут вкрасться ошибки.



Лев (24 июля – 23 августа)

Обсуждение важных вопросов лучше запланировать на сегодня – будет легче найти компромисс. И вообще, стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. В этом плане день способен творить настоящие чудеса.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве может понадобиться чей-то совет или помощь. Только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Дева сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумала.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы с успехом могут проявить замашки руководителя. День действительно склоняет к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. Если решения будут взвешенными, у них есть шанс показать отличный результат.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. В этом нет ничего страшного – ведь невозможно быть в курсе всего. Скорпиону стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Фортуна выбрала Стрельцов своими любимчиками – слова «везучесть», «удачливость» сегодня для них не пустой звук. А вот к недоброжелателям Стрельцов удача, напротив, грозит повернуться спиной.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Прежде чем браться за дела, Козерогу стоит задать себе пару вопросов. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Или же все его время и силы отнимает рутина? Звезды советуют Козерогу взглянуть на ситуацию со стороны: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Сегодня Водолей сумеет убедить кого угодно в чем угодно. Так что для Водолея это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же есть необходимость вести переговоры с партнерами – лучшего переговорщика, чем Водолей, не найти!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Возможно, на своем пути Рыбы встретят чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Однако звезды говорят, что если Рыбы не отступят, то рано или поздно достигнут своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!







