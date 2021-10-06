06.10.2021 07:00

День охраны мест обитаний: праздники и события 6 октября

Ежегодно 6 октября отмечается День, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.

Всемирный день охраны мест обитаний учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.



Человечество давно влияет на природу, изменяя ее. С каждым годом в мире все больше территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и других объектов народного хозяйства.



Статистика неутешительна: ежедневно на нашей пленете безвозвратно исчезают более 70 видов фауны и флоры. За последние 25 лет биологическое разнообразие сократилось более чем на треть.



В рамках Дня природоохранные проводят по всему миру мероприятия экологической направленности, призывающие к сохранению природных богатств планеты и уникальных мест обитания.

Также в этот день...



356 году до н.э в Малой Азии сожжен храм Артемиды Эфесской, считавшийся одним из семи чудес света. Жители Эфеса приняли решение никогда не произносить имени поджигателя – местного грека, который под пыткой сознался, что он совершил это лишь для того, чтобы прославить свое имя. Но весть об уничтожении храма распространилась по другим городам, а древнегреческий историк Феопомп назвал в своих трудах его имя – Герострат. С той поры снискать «геростратову славу» означает обрести известность варварским уничтожением культурных или природных ценностей.



1848 – харьковчане наблюдают северное сияние.



1866 – состоялось первое в истории США ограбление поезда – шайка братьев Рено похитила более 10 тысяч долларов.



1889 – в Париже распахнуло перед посетителями двери кабаре «Мулен Руж» (фр. Moulin Rouge, буквально «Красная мельница»). Главной достопримечательностью заведения был знаменитый канкан. Среди звезд первого поколения танцовщиц были Иветта Гильбер, «Гулю» и Жанна Авриль, запечатленные на картинах Лотрека. Во время Второй мировой войны и оккупации «профильная» деятельность кабаре была приостановлена, но затем ее восстановили. После войны здесь в числе прочих выступали такие певцы как Шарль Трене и Шарль Азнавур.



1908 – Крит объявил о независимости от Турции и о присоединении к Греции.



1914 – родился Тур Хейердал, норвежский путешественник и этнограф, совершивший легендарное путешествие через Тихий океан на плоту Кон-Тики, собраном из бальсовых бревен.



1917 – лексикон жителей Нового света пополнился новым словом – «джаз». Так в «Литературном дайджесте» была названа музыка, «которая вынуждает людей корчиться, трястись и подпрыгивать».



1927 – состоялась премьера первого звукового фильма, выпущенного компанией «Уорнер Бразерс» – «Певец джаза». Так началась эра звукового кино.



1940 – родился Юозас Будрайтис, литовский актер («Никто не хотел умирать», «Щит и меч», «Это сладкое слово – свобода», «Апостол»).



1940 – родился Виктор Павлов (ум. 2006), советский и российский актер театра и кино («Место встречи изменить нельзя», «Светлая личность», «Гардемарины, вперед!», «ДМБ»), народный артист России.



1948 – произошло сильнейшее землетрясение в столице Туркменской ССР – Ашхабаде. В реестре ЮНЕСКО его признали одной из самых разрушительных катастроф 20 века. По официальным данным того периода, в результате ночных толчков погибли 25-30 тысяч столичных жителей, однако, как сообщают новые исследования туркменских архивистов, количество жертв значительно больше – более 160 тысяч погибших.



1975 – киевское «Динамо» выиграло европейский Суперкубок УЕФА по футболу, расправившись с лидером европейского футбола тех времен мюнхенской «Баварией» 2:0.



2007 – между Россией, Беларусью и Казахстаном был заключен Договор «О создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза».



Именины отмечают: Андрей, Антонина, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.