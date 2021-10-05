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05.10.2021  16:10   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 6 октября

Сутки начнутся пасмурным небом, но с самого утра в Харькове распогодится, ожидается солнечный день, без осадков.

Сутки начнутся пасмурным небом, но с самого утра в Харькове распогодится, ожидается солнечный день, без осадков.

Под влиянием антициклона с севера в Харькове солнечно и сухо. Ночью на поверхности почвы заморозки до трех градусов мороза, днем воздух прогреется до 14 градусов тепла. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +7°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +12°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+6°C (ощущается как +11°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 26%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. 6 октября 2021 года не ожидаются магнитные бури. Будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания.

Народные приметы. Предстоящую зиму определяли так: если хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний, то зима будет ранней.

Если в поле много бурьяна, зима будет снежной.

Орехов много, а грибов почти нет, значит зима будет очень холодной.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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