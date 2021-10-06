06.10.2021 08:44 Рита Парфенова

Где в Харькове не будет холодной воды 6 октября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Сегодня в жилых домах семи районов Харькове бригады коммуналтщиков проводят ремонтно-восстановительные работы и трабопроводах и сетях холождного водоснабжения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Ремонты проводятся при временном прекращении подачи холодной воды в квартиры жильцов



Где именно временно не будет воды, уточнили коммунальщики.



Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (п. №5, спаренный стояк), ул. Натальи Ужвий, 80 (п. №1, стояк) до 20:00 6 октября.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №6, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 75 до 17:00 6 октября;

ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24-б (п. №2), ул. Гвардейцев Широнинцев, 63-а (п. №2, стояк) до 20:00 6 октября.



Новобаварский район:

ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк), ул. Рабкоровская, 33 до 20:00 6 октября.



Основянский район:

пр. Московский, 46 (стояк) до 17:00 6 октября.



Слободской район:

въезд Фесенковский, 8 (п. №1, стояк) до 18:00 6 октября;

пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 6 октября.



Холодногорский район:

ул. Счастливая, 21 (п. №3), пер. Виноградный (ч/с) до 20:00 6 октября.



Шевченковский район:

ул. Есенина, 10 (п. №3) до 17:00 6 октября;

ул. Новгородская, 4 (спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №1,2) до 20:00 6 октября.

Напомним, 5 октября в части домов 8 районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.