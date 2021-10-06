Где в Харькове не будет холодной воды 6 октября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Сегодня в жилых домах семи районов Харькове бригады коммуналтщиков проводят ремонтно-восстановительные работы и трабопроводах и сетях холождного водоснабжения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Ремонты проводятся при временном прекращении подачи холодной воды в квартиры жильцов
Где именно временно не будет воды, уточнили коммунальщики.
Киевский район:
пр. Жуковского, 1 (п. №5, спаренный стояк), ул. Натальи Ужвий, 80 (п. №1, стояк) до 20:00 6 октября.
Московский район:
Новобаварский район:
ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк), ул. Рабкоровская, 33 до 20:00 6 октября.
Основянский район:
пр. Московский, 46 (стояк) до 17:00 6 октября.
Слободской район:
Холодногорский район:
ул. Счастливая, 21 (п. №3), пер. Виноградный (ч/с) до 20:00 6 октября.
Шевченковский район:
Напомним, 5 октября в части домов 8 районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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Нынешний день предоставит широкие возможности. От вас требуется проявить инициативу и не бояться брать отвественность на себя.
Сутки начнутся пасмурным небом, но с самого утра в Харькове распогодится, ожидается солнечный день, без осадков.
Ежегодно 6 октября отмечается День, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.
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