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06.10.2021  08:44   Рита Парфенова

Где в Харькове не будет холодной воды 6 октября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Сегодня в жилых домах семи районов Харькове бригады коммуналтщиков проводят ремонтно-восстановительные работы и трабопроводах и сетях холождного водоснабжения, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Ремонты проводятся при временном прекращении подачи холодной воды в квартиры жильцов

Где именно временно не будет воды, уточнили коммунальщики.

Киевский район:
пр. Жуковского, 1 (п. №5, спаренный стояк), ул. Натальи Ужвий, 80 (п. №1, стояк) до 20:00 6 октября.

Московский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №6, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 75 до 17:00 6 октября;
  • ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24-б (п. №2), ул. Гвардейцев Широнинцев, 63-а (п. №2, стояк) до 20:00 6 октября.


Новобаварский район:
ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк), ул. Рабкоровская, 33 до 20:00 6 октября.

Основянский район:
пр. Московский, 46 (стояк) до 17:00 6 октября.

Слободской район:

  • въезд Фесенковский, 8 (п. №1, стояк) до 18:00 6 октября;
  • пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 6 октября.


Холодногорский район:
ул. Счастливая, 21 (п. №3), пер. Виноградный (ч/с) до 20:00 6 октября.

Шевченковский район:

  • ул. Есенина, 10 (п. №3) до 17:00 6 октября;
  • ул. Новгородская, 4 (спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №1,2) до 20:00 6 октября.

Напомним, 5 октября в части домов 8 районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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