06.10.2021 09:18

Причины рекордного количества пользователей в Telegram

Павел Дуров опубликовал на своем канале пост о том, что вчера наблюдалось огромное количество регистраций и активности.

Как цитирует РЕДПОСТ создателя социальной сети и кроссплатформенного мессенджера, данное явление обусловлено бесперебойным функционированием его разработок.

По его словам за время сбоя Facebook на платформе зарегистрировалось более 70 миллионов "переселенцев".



Также было отмечено, данный мессенджер, в отличие от иных соц. сетей, не остановился и выполнял свои функции бесперебойно для большей части зарегистрированных. И все же, существовал небольшой процент клиентов сети в Северной и Южной Америке, которые получили дискомфорт в виде торможения во время работы, что в стандартной ситуации неприемлемо, однако слишком большое количество людей из этих точек в одну минуту ринулись регистрироваться в Telegram.



Дуров попросил «старичков» ввести своих друзей в курс дела и предоставил ссылку на Telegram Tips https://t.me/TelegramTips , где каждый может найти понятные инструкции к алгоритму работы кроссплатформенного мессенджера.



«Для новых пользователей я хочу сказать следующее - добро пожаловать в Telegram, крупнейшую независимую платформу обмена сообщениями. Мы не подведем вас, когда это сделают другие», - отметил создатель кроссплатформенного мессенджера Telegram.

Напомним, 4 октября сервисы Facebook, Instagram и Whatsapp не функционировали 6 часов подряд.