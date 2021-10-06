06.10.2021 10:17 Рита Парфенова

Мурал погибшего харьковского школьника нарисовали в Германии

На стене детского образовательного центра в Германии появился мурал Даниила Дидика.



facebook.com/andrey.palval

Большой портрет Дани Дидика, погибшего во время теракта возле Дворца спорта в Харькове, появился на фасаде дома в немецком городе Висбаден. В этом здании расположен детский образовательный центр.



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на художника Андрея Пальваля, автора этого мурала.



Андрей Пальваль написал в Facebook, что изначально собирался написовать мурал Дани Дидика в Харькове. Однако лето прошло, а задуманное так и не осуществилось.



«Я поехал в Германию уже в сентябре и среди водоворота бесконечного рисования мне попался шикарный фасад в небольшом городке возле Франфурта-на-Майне, находился он в детском образовательном центре. Меня спросили там предварительно, что именно я хочу рисовать и я сказал, что это будет детский портрет, а с потом осознал, что из эскизов, подходящих под локацию, есть только портрет Дани. Этот портрет - как некий диалог со зрителем, как стремление рассказать то, что беспокоит, как история родительской любви, я тоже имею детей - мне не безразлично. Я благодарен судьбе, что у меня была возможность рассказать то, что меня беспокоит в тихом приветливом месте, имея полное понимание от организаторов мероприятия до владельцев этого центра, не беспокоясь за сохранность рисунка», – написал Пальваль.



Напомним, 22 февраля 2015 года во время марша возле Дворца спорта, в котором принимали участие порядка двухсот человек, прогремел взрыв. В результате погибли два человека — координатор Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко. Еще одиннадцать человек получили ранения, пять из них - несовершеннолетние. В больнице скончались двое: 15-летний ученик 10-го класса школы №11 Даниил Дидик и 18-летний студент университета городского хозяйства Николай Мельничук.