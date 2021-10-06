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06.10.2021  10:35   Евгений Клочко

На Харьковщине обнаружили арсенал снарядов времен войны (фото)

Грибной сезон в самом разгаре и отправляясь на "тихую охоту" грибников просят быть осторожными со взрывоопасными предметами.

Арсенал снарядов на Харьковщине обнаружили грибники
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области, саперы 5 октября отработали 6 заявок об обнаружении таких предметов на территориях Харьковской, Малоданиловской, Алексеевской, Балаклейской и Змиевской громад.
 
Всего было обнаружено и уничтожено 23 взрывоопасных предмета: 
  • 13 артснарядов, 
  • 6 минометных мин,
  • 2 ручные гранаты, 
  • 2 гранаты для противотанкового гранатомета.
Большее количество боеприпасов было обнаружено в лесу возле ул. Вторчерметовская в Основянском районе (11 единиц) и у села Зайченки Малоданиловской ОТГ (7 единиц).
 
Арсенал снарядов на Харьковщине обнаружили грибники
 
Все боеприпасы были ликвидированы в тот же день на спецполигонах. 
 
Напомним, ранее были обезврежены взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны, обнаруженные в населенных пунктах Изюмского и Харьковского районов.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков, пиротехники
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