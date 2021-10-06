06.10.2021 10:35 Евгений Клочко

На Харьковщине обнаружили арсенал снарядов времен войны (фото)

Грибной сезон в самом разгаре и отправляясь на "тихую охоту" грибников просят быть осторожными со взрывоопасными предметами.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области, саперы 5 октября отработали 6 заявок об обнаружении таких предметов на территориях Харьковской, Малоданиловской, Алексеевской, Балаклейской и Змиевской громад.

Всего было обнаружено и уничтожено 23 взрывоопасных предмета:

13 артснарядов,

6 минометных мин,

2 ручные гранаты,

2 гранаты для противотанкового гранатомета.

Большее количество боеприпасов было обнаружено в лесу возле ул. Вторчерметовская в Основянском районе (11 единиц) и у села Зайченки Малоданиловской ОТГ (7 единиц).

Все боеприпасы были ликвидированы в тот же день на спецполигонах.

Напомним, ранее были обезврежены взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны, обнаруженные в населенных пунктах Изюмского и Харьковского районов.