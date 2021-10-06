Covid-19 в Харькове: за сутки выявлено 963 новых больных

Положительный тест на коронавирус за сутки получили 1163 жителя Харьковской области.
РЕДПОСТ приводит статистику Центра лабораторных исследований: за 5 октября в Харьковской области зарегистрировано 1163 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 963 человека.
Всего с начала эпидемии на Харьковщине лабораторно подтверждено 171 615 случаев коронавирусной болезни.
Из них:
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1006 человек (в том числе 963 жителя города Харькова). 88 человек заболели в Чугуевском районе, 19 – в Лозовском, 17 – в Купянском, 16 – в Изюмском, 13 – в Богодуховском, 4 – в Красноградском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 5 октября.
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Нынешний день предоставит широкие возможности. От вас требуется проявить инициативу и не бояться брать отвественность на себя.
Сутки начнутся пасмурным небом, но с самого утра в Харькове распогодится, ожидается солнечный день, без осадков.
Ежегодно 6 октября отмечается День, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.
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