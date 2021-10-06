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06.10.2021  10:47   Рита Парфенова

Covid-19 в Харькове: за сутки выявлено 963 новых больных

Положительный тест на коронавирус за сутки получили 1163 жителя Харьковской области.


Фото из открытых источников

РЕДПОСТ приводит статистику Центра лабораторных исследований: за 5 октября в Харьковской области зарегистрировано 1163 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 963 человека.

Всего с начала эпидемии на Харьковщине лабораторно подтверждено 171 615 случаев коронавирусной болезни.

Из них:

  • 4 044 летальных случаев (за последние сутки умерло 26 человек);
  • 151 385 человек выздоровели (за сутки выздоровел0 544 человека);
  • 16 186 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 593 человека).

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1006 человек (в том числе 963 жителя города Харькова). 88 человек заболели в Чугуевском районе, 19 – в Лозовском, 17 – в Купянском, 16 – в Изюмском, 13 – в Богодуховском, 4 – в Красноградском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 3 октября 2021 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 5 октября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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