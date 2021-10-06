06.10.2021 11:05 Виталий Хиневич

На линии жизни: собранный в Харькове немецкий вертолет спас жизнь ребенку

Вертолет "Аэробус Н145" доставил донорское сердце 12-летнему ребенку.

Фото: МВД Украины

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Я харьковчанин».

Отмечается, что воздушный борт проходил техническую сборку в цехе Харьковского авиастроительного завода. Именно он доставил жизненно важный орган из Винницы в Киев.

Восьмиклассница Маргарита с первых дней осени по состоянию здоровья не могла посещать школу, а вскоре и вовсе оказалась на больничной койке с диагнозом кардиомиопатия. Данный недуг сопровождается дисфункцией сердца, болью в грудной клетке и потерей сознания.

28 сентября вертолет под бортовым номером ХА-3817К, во главе с кардиохирургом Борисом Тодуровым доставил молодой пациентке анатомический орган. Хирургическое вмешательство протекало тяжело, но исход операции был успешен.

Напомним, 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.