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06.10.2021  11:20   Евгений Клочко

В Харькове стартовал международный форум "Харьков: развитие и инвестиции"

В рамках форума будет представлен новый трамвай швейцарской компании "Stadler" и подписан ряд меморандумов.


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На форуме присутствуют представители украинских муниципалитетов, Кабмина, а также ведущих компаний Европы, в частности и из Швейцарии. 
 
"Этот бизнес-форум даст мощный импульс развития бизнеса в Харькове", - подчеркнул руководитель города Игорь Терехов, открывая конференцию.
 
В свою очередь бизнесмен Александр Ярославский выразил уверенность в долгосрочном сотрудничестве между городом и международными компаниями.
 
"Этот форум - это форум доверия, потому что инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Харьковом и доверяют ему. Вы в Харькове, вы у друзей ", - обратился к своим международным коллегам бизнесмен Александр Ярославский .
 
Отметим, что сегодня в Харькове будут подписаны ряд меморандумов, в частности с ЕБРР (Харьков присоединится к программе "Зелёные города"), с компанией Avia Solutions Group (Харьков будет сотрудничать относительно строительства ангарного комплекса для технического обслуживания и ремонта авиалайнеров класса Boeing-737 и Airbus-320 в Харькове).
 
Ещё один меморандум Харьков подпишет с компанией Stadler ( Швейцария). Отметим, что в рамках бизнес-форума должны представить новый трамвай швейцарской фирмы.
 
До начала конференции руководитель Харькова Игорь Терехов и бизнесмен Александр Ярославский провели встречу с послом Швейцарии Клодом Вильдом. Обсудили бизнес-климат в Харькове и проекты, которые Харьков планирует реализовать в ближайшее время.

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Тэги:  харьков, форум
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