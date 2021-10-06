06.10.2021 11:20 Евгений Клочко

В Харькове стартовал международный форум "Харьков: развитие и инвестиции"

В рамках форума будет представлен новый трамвай швейцарской компании "Stadler" и подписан ряд меморандумов.



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На форуме присутствуют представители украинских муниципалитетов, Кабмина, а также ведущих компаний Европы, в частности и из Швейцарии.

"Этот бизнес-форум даст мощный импульс развития бизнеса в Харькове", - подчеркнул руководитель города Игорь Терехов, открывая конференцию.

В свою очередь бизнесмен Александр Ярославский выразил уверенность в долгосрочном сотрудничестве между городом и международными компаниями.

"Этот форум - это форум доверия, потому что инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Харьковом и доверяют ему. Вы в Харькове, вы у друзей ", - обратился к своим международным коллегам бизнесмен Александр Ярославский .

Отметим, что сегодня в Харькове будут подписаны ряд меморандумов, в частности с ЕБРР (Харьков присоединится к программе "Зелёные города"), с компанией Avia Solutions Group (Харьков будет сотрудничать относительно строительства ангарного комплекса для технического обслуживания и ремонта авиалайнеров класса Boeing-737 и Airbus-320 в Харькове).

Ещё один меморандум Харьков подпишет с компанией Stadler ( Швейцария). Отметим, что в рамках бизнес-форума должны представить новый трамвай швейцарской фирмы.

До начала конференции руководитель Харькова Игорь Терехов и бизнесмен Александр Ярославский провели встречу с послом Швейцарии Клодом Вильдом. Обсудили бизнес-климат в Харькове и проекты, которые Харьков планирует реализовать в ближайшее время.

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