    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Электричка сбила насмерть женщину под Харьковом
06.10.2021  11:35   Рита Парфенова

Электричка сбила насмерть женщину под Харьковом

У погибшей было нарушение слуха.

Электричка сбила насмерть 84-летнюю женщина под Харьковом

Около полудня 5 октября на перегоне Мерефа - Борки произошло ЧП со смертельным исходом. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации.

84-летняя женщина была смертельно травмирована электропоездом возле села Липковатовка Нововодолажского района. В сводке об оперативной обстановке указано, что у погибшей было нарушение слуха, поэтому женщина не услышала приближающуюся электричку и не смогла вовремя отреагировать. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Задержка движения поездов на указанном участке составила 4 часа 28 минут.

Ранее мы писали, что 24 сентября возле поселка Зидьки Чугуевского района 77-летнюю местную жительницу сбил скоростной пассажирский поезд «Лиман- Днепр».

Тэги:  попал под поезд, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.09 Криминал и происшествия В Харькове поезд сбил мужчину 10.09 Криминал и происшествия Под Харьковом поезд сбил насмерть подростка на велосипеде (фото) 07.09 Криминал и происшествия Сэкономила на проезде: жительнице Харькова ампутировало ногу товарняком
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 