Электричка сбила насмерть женщину под Харьковом

У погибшей было нарушение слуха.
Около полудня 5 октября на перегоне Мерефа - Борки произошло ЧП со смертельным исходом. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации.
84-летняя женщина была смертельно травмирована электропоездом возле села Липковатовка Нововодолажского района. В сводке об оперативной обстановке указано, что у погибшей было нарушение слуха, поэтому женщина не услышала приближающуюся электричку и не смогла вовремя отреагировать. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.
Задержка движения поездов на указанном участке составила 4 часа 28 минут.
Ранее мы писали, что 24 сентября возле поселка Зидьки Чугуевского района 77-летнюю местную жительницу сбил скоростной пассажирский поезд «Лиман- Днепр».
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