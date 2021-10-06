06.10.2021 11:35 Рита Парфенова

Электричка сбила насмерть женщину под Харьковом

У погибшей было нарушение слуха.

Около полудня 5 октября на перегоне Мерефа - Борки произошло ЧП со смертельным исходом. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации.



84-летняя женщина была смертельно травмирована электропоездом возле села Липковатовка Нововодолажского района. В сводке об оперативной обстановке указано, что у погибшей было нарушение слуха, поэтому женщина не услышала приближающуюся электричку и не смогла вовремя отреагировать. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.



Задержка движения поездов на указанном участке составила 4 часа 28 минут.

Ранее мы писали, что 24 сентября возле поселка Зидьки Чугуевского района 77-летнюю местную жительницу сбил скоростной пассажирский поезд «Лиман- Днепр».