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25.09.2021  11:33   Евгений Клочко

Под Харьковом поезд насмерть сбил женщину

Пожилая женщина пыталась успеть перейти железнодорожные пути, однако попала под колеса поезда.

Поезд сбил женщину на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.
 
По информации правоохранителей, трагедия произошла в поселке Зидьки Чугуевского района. 24 сентября в 18:05 на железнодорожном переезде.
 
Было установлено, что 77-летняя жительница поселка Зидьки пыталась успеть перейти пути перед скоростным пассажирским поездом «Лиман- Днепр».
 
Машинист применил звуковые и световые сигналы, а также экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.
 
От полученных в результате столкновения травм женщина погибла на месте.
 
Ранеее мы писали, что 15 сентября около 19:54 на железнодорожном перегоне "Харьков-Сортировочный - Харьков-Пассажирский" товарный поезд переехал женщину 1957 года рождения. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков
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