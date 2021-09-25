25.09.2021 10:28 Евгений Клочко

Заправка кондиционера автомобиля

Поддержание микроклимата в салоне авто считается нормой для современных транспортных средств. Это тот уровень комфорта, к которому привыкли водитель и пассажиры.

Автомобильный кондиционер не только охлаждает воздух в машине, но и предотвращает запотевание лобового стекла во время дождя. Если обнаружена неисправность, то переносить жару во время поездки без подобной охлаждающей опции крайне затруднительно.

Когда необходимо заправлять автокондиционер

Заправка кондиционера авто должна осуществляться профильными специалистами, ведь процедура состоит из ряда этапов. Сервисный центр Genstar предлагает комплексный подход к решению подобной задачи от диагностики до проверки работоспособности системы в целом.

Определить, что устройство нуждается в дозаправке, может только мастер. Когда владелец обращается в автосервис с жалобой на плохое охлаждение салона машины, причиной могут служить разнообразные факторы. Поэтому важно провести диагностику и выяснить характер неисправности.

Какие общие признаки:

в салон не поступает охлажденный воздух при включенном кондиционере;

слышится шипение и другие посторонние звуки со стороны установки агрегата;

трубопроводы покрыты смазочной жидкостью;

внутренний блок покрывается инеем;

компрессор не запускается.

Если причина в недостатке охлаждающей жидкости, ее необходимо заменить. Самостоятельно процесс выполнить невозможно, так как применяется специализированное оборудование и расходные материалы, в частности фреон.

Как происходит процедура

Смена хладагента производится по утвержденной схеме:

Комплексная диагностика. Позволяет установить места утечки или другие причины отсутствия фреона в системе. Из системы трубопроводов сливается оставшийся фреон. Вакуумирование. Удаление влаги и воздуха – важная процедура, так как охлаждающая жидкость не должна смешиваться с посторонними компонентами. В противном случае это приведет к выходу из строя компрессора и других составляющих. Проверка герметичности. Заправка хладагентом (R 134a). Тестирование на функционирование.

При правильном выполнении последовательных шагов восстанавливается корректная работа системы кондиционирования.

Если система герметична изначально при выпуске нового автомобиля, возникает закономерный вопрос: «Почему фреон уходит?». Объяснение достаточно простое. Все компоненты машины подвержены вибрации, движению, скачкам, толчкам. Внутренние элементы испытывают повышенную нагрузку при эксплуатации в экстремальных ситуациях, резком торможении, ускорениях. В результате контур разгерметизируется, фреон уходит в воздух. Его становится меньше, а значит, процесс охлаждения менее эффективный.

Автомобильные мастера отмечают, что повышенный расход хладагента характерен для транспортных средств со значительным пробегом, а также при использовании в сложных климатических условиях.

Нормы дозаправки прописываются в технической документации или указаны на внутренней стороне капота. В среднем процедуру необходимо выполнять 1 раз в 3-4 года. Многое зависит от модели машины, мощности двигателя, условий эксплуатации, были ли аварии и другие повреждения в месте установки кондиционера.