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25.09.2021  10:05   Виталий Хиневич

Уроженец Черкасс распространял наркотики в Харьковской области

Проживая на территории Харьковской области, парень занимался сбытом наркотических веществ.

Житель Черкасс распространял наркотики в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
 
Отмечается, что сотрудниками полиции был задержан 20-летний житель города Черкасс, который распространял наркотические вещества в Харьковской области. Задержание злоумышленника произошло в Немышлянском районе Харькова. Во время досмотра гражданина было обнаружено 49 свертков с наркотическим веществом растительного происхождения, пакет с амфетамином, мобильные телефоны и банковские карты. 
Кроме этого, задержанный самостоятельно указал на места, где он уже успел сделать «закладки».
 
В процессе осмотра указанных мест,было обнаружено еще 11 свертков с наркотическими веществами. 
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.
 
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. На данный момент продолжается досудебное расследование. 
 
Напомним, солдат Харьковского гарнизона зарегистрировался на телеграмм-канале, торгующем наркотиками, по почте получал от поставщика препараты, после чего самостоятельно их взвешивал и фасовал по месту жительства в арендованной квартире.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал
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