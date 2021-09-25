25.09.2021 10:05 Виталий Хиневич

Уроженец Черкасс распространял наркотики в Харьковской области

Проживая на территории Харьковской области, парень занимался сбытом наркотических веществ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что сотрудниками полиции был задержан 20-летний житель города Черкасс, который распространял наркотические вещества в Харьковской области. Задержание злоумышленника произошло в Немышлянском районе Харькова. Во время досмотра гражданина было обнаружено 49 свертков с наркотическим веществом растительного происхождения, пакет с амфетамином, мобильные телефоны и банковские карты.

Кроме этого, задержанный самостоятельно указал на места, где он уже успел сделать «закладки».

В процессе осмотра указанных мест,было обнаружено еще 11 свертков с наркотическими веществами.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, солдат Харьковского гарнизона зарегистрировался на телеграмм-канале, торгующем наркотиками , по почте получал от поставщика препараты, после чего самостоятельно их взвешивал и фасовал по месту жительства в арендованной квартире.