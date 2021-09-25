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25.09.2021  09:10   Виталий Хиневич

Вакцинация в Украине: сколько человек за сутки привились от COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 24 сентября, прошли вакцинацию от COVID-19 159 тысяч граждан.

Вакцинация в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины. 
 
Отмечается, что первую дозу вакцины получили почти 97 тысяч человек, привились первой и второй дозой вакцины более 62 тысяч человек.
На территории страны работают 966 мобильных бригад, почти 3 тысячи пунктов вакцинации и 345 центров вакцинации.
 
Всего со старта вакцинации в Украине привито разными дозами свыше 12 миллионов граждан Украины.
 
Напомним, в Украине начнут бороться с фальшивыми сертификатами о вакцинации. О новшествах, которые планируют ввести в Украине, заявил министр охраны здоровья Виктор Ляшко на своей странице в Фейсбук.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  харьков
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