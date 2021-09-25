25.09.2021 09:10 Виталий Хиневич

Вакцинация в Украине: сколько человек за сутки привились от COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 24 сентября, прошли вакцинацию от COVID-19 159 тысяч граждан.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что первую дозу вакцины получили почти 97 тысяч человек, привились первой и второй дозой вакцины более 62 тысяч человек.

На территории страны работают 966 мобильных бригад, почти 3 тысячи пунктов вакцинации и 345 центров вакцинации.

Всего со старта вакцинации в Украине привито разными дозами свыше 12 миллионов граждан Украины.

Напомним, в Украине начнут бороться с фальшивыми сертификатами о вакцинации. О новшествах, которые планируют ввести в Украине, заявил министр охраны здоровья Виктор Ляшко на своей странице в Фейсбук.