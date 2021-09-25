25.09.2021 08:10 Виталий Хиневич

По горячим следам: на Харьковщине задержали «минера»

Мужчина сообщил в правоохранительные органы о минировании государственного учреждения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 24 сентября около 12:29 в отделение полиции поступило сообщение о минировании административного здания в городе Змиев Харьковской области. В здании расположен районный суд и прокуратура.

Правоохранители провели осмотр помещения площадью 190 квадратных метров и 400 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 32 гражданина. В ходе проведения осмотра помещений взрывчатого вещества обнаружено не было.

Полицейскими был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого в течении 15 минут был найден гражданин, сообщивший о «минировании». Позже было установлено, что он находился в стадии алкогольного опьянения, свой поступок объяснить не смог. По факту происшествия открыто уголовное производство по части 2 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, 22 сентября около 15:30 поступила информация о наличии взрывчатки в здании суда на площади Театральной в Харькове.