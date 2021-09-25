Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 25 сентября

Любая запутанная ситуация или вопрос сегодня может наконец разрешиться, причем в вашу пользу. Главное – умение просчитывать ситуацию и готовность идти решительные меры.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Сегодня удача на стороне Овнов, и день обещает преподнести немало приятных сюрпризов. От вас требуется немного: не сидеть в четырех стенах. И не важно, что выберете: встречу с друзьями, решение деловых вопросов или шопинг.
Телец (21 апреля – 21 мая)
В Тельцах сегодня проснется лидер: собрать единомышленников для воплощения собственных планов в жизнь представителям этих знаков будет проще, чем в другие дни. Звезды советуют Тельцу смело брать инициативу в свои руки.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Возможно, сегодня найдутся желающие решить свои вопросы за счет Близнецов. Звезды предупреждают: держите дистанцию с окружающими, чтоб не пришлось отбиваться от навязчивых просителей.
Рак (22 июня – 23 июля)
Интуиция, которой Раков наделяет этот день, позволит смотреть на мир глазами окружающих, тонко чувствуя их эмоции. Сможете поработать «жилеткой» для небезразличных вам людей.
Лев (24 июля – 23 августа)
Если не можете переломить ситуацию в свою пользу, отнеситесь к этому философски и отступите. Впереди у вас много побед, а этот день можно использовать для отдыха и восстановления сил.
Дева (24 августа – 23 сентября)
У Девы есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, звезды призывают сочетать приятное с полезным по принципу: общение работает на тех, кто работает на него.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы сегодня с легкостью манипулируют окружающими, понуждая их выполнять свои желания. Причем Весы могут использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги – все это поможет им добиться результатов.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Максимализм сегодня Скорпионам противопоказан. Выбирайте золотую середину во всем: в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. И тогда результат не разочарует.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Склонность Стрельцов к альтруизму наделяет представителей знака желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное «но»: старайтесь, чтобы забота не превратилась в навязчивость.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Для Козерогов сегодня хороший день, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере. Стоит лишь включить свою харизму, и окружающие у вас в кармане.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Обязательно постарайтесь устроить семейные посиделки. Связь поколений не только зарядит Водолеев оптимизмом – возможно, именно в этот день Водолей получит неожиданную помощь или предложение от своих близких.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды советуют Рыбам уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно – таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.
Желания сегодня победят рассудок, так что как никогда легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей. Кроме того, есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми.
День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без существенных осадков.
Ежегодно в четвертое воскресенье сентября в Украине по традиции отмечается День машиностроителя.
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