25.09.2021 08:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 25 сентября

Любая запутанная ситуация или вопрос сегодня может наконец разрешиться, причем в вашу пользу. Главное – умение просчитывать ситуацию и готовность идти решительные меры.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Сегодня удача на стороне Овнов, и день обещает преподнести немало приятных сюрпризов. От вас требуется немного: не сидеть в четырех стенах. И не важно, что выберете: встречу с друзьями, решение деловых вопросов или шопинг.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В Тельцах сегодня проснется лидер: собрать единомышленников для воплощения собственных планов в жизнь представителям этих знаков будет проще, чем в другие дни. Звезды советуют Тельцу смело брать инициативу в свои руки.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Возможно, сегодня найдутся желающие решить свои вопросы за счет Близнецов. Звезды предупреждают: держите дистанцию с окружающими, чтоб не пришлось отбиваться от навязчивых просителей.



Рак (22 июня – 23 июля)

Интуиция, которой Раков наделяет этот день, позволит смотреть на мир глазами окружающих, тонко чувствуя их эмоции. Сможете поработать «жилеткой» для небезразличных вам людей.



Лев (24 июля – 23 августа)

Если не можете переломить ситуацию в свою пользу, отнеситесь к этому философски и отступите. Впереди у вас много побед, а этот день можно использовать для отдыха и восстановления сил.



Дева (24 августа – 23 сентября)

У Девы есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, звезды призывают сочетать приятное с полезным по принципу: общение работает на тех, кто работает на него.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы сегодня с легкостью манипулируют окружающими, понуждая их выполнять свои желания. Причем Весы могут использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги – все это поможет им добиться результатов.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Максимализм сегодня Скорпионам противопоказан. Выбирайте золотую середину во всем: в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. И тогда результат не разочарует.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Склонность Стрельцов к альтруизму наделяет представителей знака желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное «но»: старайтесь, чтобы забота не превратилась в навязчивость.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Для Козерогов сегодня хороший день, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере. Стоит лишь включить свою харизму, и окружающие у вас в кармане.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Обязательно постарайтесь устроить семейные посиделки. Связь поколений не только зарядит Водолеев оптимизмом – возможно, именно в этот день Водолей получит неожиданную помощь или предложение от своих близких.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно – таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.