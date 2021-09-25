25.09.2021 07:00

День фармацевта: события 25 сентября

В этом году через неделю после Дня фармацевта Украины отмечается Всемирный день фармацевта.

Всемирный день фармацевта был учрежден в 2009 году на Всемирном конгрессе фармации и фармацевтической науки в Стамбуле, Турция. Выбор пал на 25 сентября из-за того, что в этот день в 1912 году была основана Международная фармацевтическая федерация (International Pharmaceutical Federation - FIP). В ее состав входит 140 национальных ассоциаций фармацевтов и фармацевтических ученых.



Также в этот день...



В 1513 году испанский конкистадор Васко Нуньес Де Больоа с отрядом из 190 испанцев и 600 индейцев-носильщиков пересек Панамский перешеек и первым из европейцев увидел Тихий океан.



1765 – родился Михал Огинский, польский композитор и политический деятель, автор полонеза «Прощание с Родиной».



1789 – конгресс США предложил принять 12 поправок к конституции, известные ныне как Билль о правах.



1794 – императрица Екатерина II приказала основать Одессу.



1818 – английский врач Джеймс Бланделл провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.



1897 – родился Уильям Фолкнер, американский писатель, Нобелевский лауреат 1949 года «за его значительный и с художественной точки зрения уникальный вклад в развитие современного американского романа» («Свет в августе», «Город», «Особняк»).



1920 – родился Сергей Бондарчук, русский кинорежиссер и актер, обладатель «Оскара» («Молодая гвардия», «Отелло», «Судьба человека», «Война и мир», «Они сражались за Родину»).



1932 – родился Анатолий Соловьяненко, украинский оперный певец (лирико-драматический тенор), народный артист СССР.



1944 – родился Майкл Дуглас, американский киноактер, испытавший на собственной шкуре давление «основного инстинкта».



1968 – в первый раз английский хит-парад возглавила русская песня – романс «Дорогой длинною». Правда, в исполнении Мэри Хопкин песня называлась Those Were the Days.



1968 – родился Уилл Смит, американский киноактер, рэп-исполнитель и вообще – лопоухий весельчак.



1969 – родилась Кэтрин Зета-Джонс, британская киноактриса.



1974 – в журнале «Сайенс» впервые приведены данные исследований, свидетельствующие о том, что аэрозоли способствуют разрушению озонового слоя Земли.



2000 – 82-летняя израильтянка сдала экзамен по вождению автомобиля только на 36-й раз. Научиться управлять машиной она хотела, чтобы самостоятельно поехать в гости к своим родителям в Tель-Авив, но к сожалению она так долго училась, что ее родители успели умереть, так и не дождавшись визита дочери.



2003 – Франция построила самый большой в истории кораблестроения пассажирский лайнер Queen Mary-2. Стоимость его строительства составила 910 млн долларов. Высота 21-палубного судна достигает 72 м, в длину же лайнер составляет 345 метров. Гудок судна слышен на расстоянии 16 км. Лайнер способен вместить более 3 тысяч пассажиров.



Именины отмечают: Алексей, Амелия, Афанасий, Владислав, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.