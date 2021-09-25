День фармацевта: события 25 сентября

В этом году через неделю после Дня фармацевта Украины отмечается Всемирный день фармацевта.
Всемирный день фармацевта был учрежден в 2009 году на Всемирном конгрессе фармации и фармацевтической науки в Стамбуле, Турция. Выбор пал на 25 сентября из-за того, что в этот день в 1912 году была основана Международная фармацевтическая федерация (International Pharmaceutical Federation - FIP). В ее состав входит 140 национальных ассоциаций фармацевтов и фармацевтических ученых.
Также в этот день...
В 1513 году испанский конкистадор Васко Нуньес Де Больоа с отрядом из 190 испанцев и 600 индейцев-носильщиков пересек Панамский перешеек и первым из европейцев увидел Тихий океан.
1765 – родился Михал Огинский, польский композитор и политический деятель, автор полонеза «Прощание с Родиной».
1789 – конгресс США предложил принять 12 поправок к конституции, известные ныне как Билль о правах.
1794 – императрица Екатерина II приказала основать Одессу.
1818 – английский врач Джеймс Бланделл провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.
1897 – родился Уильям Фолкнер, американский писатель, Нобелевский лауреат 1949 года «за его значительный и с художественной точки зрения уникальный вклад в развитие современного американского романа» («Свет в августе», «Город», «Особняк»).
1920 – родился Сергей Бондарчук, русский кинорежиссер и актер, обладатель «Оскара» («Молодая гвардия», «Отелло», «Судьба человека», «Война и мир», «Они сражались за Родину»).
1932 – родился Анатолий Соловьяненко, украинский оперный певец (лирико-драматический тенор), народный артист СССР.
1944 – родился Майкл Дуглас, американский киноактер, испытавший на собственной шкуре давление «основного инстинкта».
1968 – в первый раз английский хит-парад возглавила русская песня – романс «Дорогой длинною». Правда, в исполнении Мэри Хопкин песня называлась Those Were the Days.
1968 – родился Уилл Смит, американский киноактер, рэп-исполнитель и вообще – лопоухий весельчак.
1969 – родилась Кэтрин Зета-Джонс, британская киноактриса.
1974 – в журнале «Сайенс» впервые приведены данные исследований, свидетельствующие о том, что аэрозоли способствуют разрушению озонового слоя Земли.
2000 – 82-летняя израильтянка сдала экзамен по вождению автомобиля только на 36-й раз. Научиться управлять машиной она хотела, чтобы самостоятельно поехать в гости к своим родителям в Tель-Авив, но к сожалению она так долго училась, что ее родители успели умереть, так и не дождавшись визита дочери.
2003 – Франция построила самый большой в истории кораблестроения пассажирский лайнер Queen Mary-2. Стоимость его строительства составила 910 млн долларов. Высота 21-палубного судна достигает 72 м, в длину же лайнер составляет 345 метров. Гудок судна слышен на расстоянии 16 км. Лайнер способен вместить более 3 тысяч пассажиров.
Именины отмечают: Алексей, Амелия, Афанасий, Владислав, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.
Желания сегодня победят рассудок, так что как никогда легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей. Кроме того, есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми.
В выходные, 25 и 26 сентября, на Харьковщине ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями, а температура воздуха повысится на 2-4°C.
Ежегодно в четвертое воскресенье сентября в Украине по традиции отмечается День машиностроителя.
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