25.09.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 25 и 26 сентября

В выходные, 25 и 26 сентября, на Харьковщине ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями, а температура воздуха повысится на 2-4°C.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



В субботу, 25 сентября, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью пойдет дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Днем в городе без существеных осадков, по области местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7°...+9°С, днем +13°...+15°С (температура комфорта +12°С).



В воскресенье, 26 сентября, почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6°...+11°С, днем +12°...+17°С (температура комфорта +16°С).



Вероятность магнитных бурь: 30%. Метеорологи предупреждают, что к концу выходных ожидаются слабые магнитные бури. Так что метеозависимым людям стоит быть осторожными.