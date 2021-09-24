24.09.2021 20:59 Дмитрий Колоней

Змеиный день: что категорически нельзя делать 25 сентября

Верующие в эту священную дату чтут память великомученика Артамона.



Фото из открытых источников

Великомученик Артамон служил епископом в Италии, известен благодаря обращению в христианскую веру многих людей языческой веры. Но в те времена - годы правления императора Диоклетиана - были объявлены гонения на христиан. Узнав, что в Лимне еще большой силой обладает язычество, Артамон направляется туда для проповеди Христовой веры.

Местные язычники в один из дней устроили большой праздник с принесением жертвенного подношения идолам. Артамон возглавил местных христиан и, войдя в языческое капище, порушил идолов и сам храм. Язычники воспылали ненавистью к христианскому пастырю и жестоко отомстили ему. Они ворвались в церковь, разогнали всех молящихся, а самого Артамона забили до смерти на алтаре. Алтарь вместе с его телом забросали камнями. Традиции и поверия

В народе - Артамон-змеевик или Змеиный день. Народ считал, что именно двадцать пятое сентября пугало всех зверей, например, змеи впадали в спячку, а другие животные прятались в лесах. В народе говорили, что с этого дня жизнь животных в лесу замирает, осенний период полностью поглощает лето, а змеи уходят в леса с полей. Наши предки считали, что змеи ползли по рощам и выбирали себе подходящее место для того, чтобы пережить зиму.

Другие говорили, что змеи уходили в подземное царство сразу после захода Солнца. Также в народе говорили о том, что змей к себе взывает преподобный Артамон, который закрывает их норы на замок. К преподобному обращались с единственной просьбой — защитить от укуса змеи. Также молился святому тот, кто уже стал жертвой змеиного укуса, чтобы исцелиться.

В связи с этим любые прогулки по лесу были запрещены, дабы не повстречаться со змеиной миграцией и не стать жертвой укуса. видели змею, сразу же делайте шаг правой ногой, а затем остановитесь. После этого сделайте три земных поклона и произнесите молитву «Отче наш». Далее следует плюнуть трижды через левое плечо. Вы также можете избежать укуса змеи, если у вас будет ясеневая тросточка, либо смоченный в отваре ясеневой коры платок. От змей хорошо защищает марьин корень, вы можете носить его на своем нательном кресте.

День благоприятен для занятий спортом для того, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию. Рекомендуется провести его наедине с собой и уделить внимание новым знаниям. Приметы Если сегодня холодно — жди похолодания на следующей неделе. Сколько сегодня птиц пролетело над вашим домом — столько будет хороших новостей. Вороны каркать начали неподалеку от жилища — не жди хороших новостей. Бурьян начал высоко расти — будет много снега. Вход в нору крота находится с северной стороны — жди теплую зиму. На дубе слишком много желудей, значит, будет теплая зима и плодородное лето. Если гром начал греметь двадцать пятого сентября, жди теплую осень. Что нельзя делать В Змеиный день нельзя: ходить в лес

причинять вред пресмыкающимся и другим животным и птицам

ломать рябину или рубить это дерево

остригать волосы и ногти.

нецензурно выражаться

обижаться

конфликтовать

ссориться

мыслить негативно

убираться в доме

проводить генеральную уборку

стирать

вытирать пыль. Лучше выбрать для этого другой день, например, вы можете сделать уборку 26 сентября. Что делали

В этот день в деревнях продолжались заготовки на зиму. Настоящая осень уже наступила, урожай был собран, поэтому мужчины выходили на охоту. Основным промысловым зверем являлся заяц-русак и олени, у которых начинался брачный период. Чтобы защититься от змеиных атак, охотники брали с собой на промыслы особые кулоны – обереги и обували сапоги типа ботфортов.

Считалось, что нужно подстрелить зайца, чтобы всю зиму охота была успешной. Так же охотились на волков и лис.

Сегодня велик риск встретить змею, даже если вы находитесь в черте города. При встрече со змеей ее ни в коем случае нельзя убивать. Наоборот, если вы знаете место, где они обитают, стоит принести им угощение. Если змея съест все, то значит ваш год будет удачным.

В этот день было принято собирать урожай рябины. Ее старались аккуратно снимать с деревьев, чтобы случайно не повредить ветку. Было поверье, что сделать рябине больно в этот день является большим грехом и обернется неприятностями. Разрешено было брать лишь плоды, оставляя птицам корм.

Женщины делали заготовки на зиму. Наиболее популярными продуктами для консервирования были рябина и капуста, так как только эта ягода и овощ оставалась до самой глубокой осени. Капусту квасили и закатывали на зиму, а из рябины делали варенья и компоты, которыми пользовались в случае болезни.

Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать на Федорины вечерки.