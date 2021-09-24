24.09.2021 20:00 Дмитрий Колоней

Усик против Джошуа: битва взглядов, взвешивание, пресс-конференция и арена боя (фото, видео)

Приближается грандиозный поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , поединок Александра Усика и Энтони Джошуа состоится на футбольной арене Тоттенхэма. Она открыта в 2019 году, вмещает более 62 тысяч зрителей и является крупнейшим после "Уэмбли" стадионом Лондона.

Поле закрыли специальными плитами, чтобы не повредить газон. В центре будет ринг, а возле него места для випов.

В Великобритании состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком украинского боксера Александра Усика (18-0) и американца Энтони Джошуа (24-1).

Вес Усика составил 100,2 кг, а Джошуа — 108,8 кг. Боксеры должны оспорить пояса WBA, IBF, WBO и IBO, принадлежащие Джошуа. Бой состоится в ночь на 26-е сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне. Для 34-летнего Усика этот бой станет третьем в супертяжелом весе после перехода в категорию из дивизиона до 91 кг, где он стал абсолютным чемпионом мира. Оба боксера становились победителями Олимпийских игр в Лондоне в тяжелом и первом тяжелом весе. 31-летний Энтони Джошуа в последний раз выходил на ринг 12 декабря, победив нокаутом Кубрата Пулева. Напомним, ранее мы писали о том, что определены дата и место проведения боя между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBO, WBC, IBF, WBA (Super), The Ring, украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа - 25 сентября 2021 года в Лондоне.