    
Главная Новости Харькова Спорт Усик против Джошуа: битва взглядов, взвешивание, пресс-конференция и арена боя (фото, видео)
24.09.2021  20:00   Дмитрий Колоней

Усик против Джошуа: битва взглядов, взвешивание, пресс-конференция и арена боя (фото, видео)

Приближается грандиозный поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, поединок Александра Усика и Энтони Джошуа состоится на футбольной арене Тоттенхэма. Она открыта в 2019 году, вмещает более 62 тысяч зрителей и является крупнейшим после "Уэмбли" стадионом Лондона.
 
Поле закрыли специальными плитами, чтобы не повредить газон. В центре будет ринг, а возле него места для випов.
 
 
В Великобритании состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком украинского боксера Александра Усика (18-0) и американца Энтони Джошуа (24-1).
 
Вес Усика составил 100,2 кг, а Джошуа — 108,8 кг.
 
 
Боксеры должны оспорить пояса WBA, IBF, WBO и IBO, принадлежащие Джошуа. Бой состоится в ночь на 26-е сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.
 
Для 34-летнего Усика этот бой станет третьем в супертяжелом весе после перехода в категорию из дивизиона до 91 кг, где он стал абсолютным чемпионом мира. Оба боксера становились победителями Олимпийских игр в Лондоне в тяжелом и первом тяжелом весе.
 
31-летний Энтони Джошуа в последний раз выходил на ринг 12 декабря, победив нокаутом Кубрата Пулева.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что определены дата и место проведения боя между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBO, WBC, IBF, WBA (Super), The Ring, украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа - 25 сентября 2021 года в Лондоне.

 

Тэги:  спорт, бокс, харьков, усик, лондон, джошуа, взвешивание, битва взглядов, англия, тоттенхем
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.09 Спорт Харьковский теннисист - чемпион турнира в Черногории 22.09 Спорт Бадминтонистки Харькова завоевали все медали чемпионата Украины 21.09 Общество В Харькове возле Аэропорта открыли новую детскую площадку  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 