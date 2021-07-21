21.07.2021 19:53

Бокс: определена дата поединка Усик vs Джошуа

По официальной информации бой Усика с Джошуа состоится в сентябре.

Бой между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBO, WBC, IBF, WBA (Super), The Ring, украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», вместимость арены которого составляет около 62 тысяч зрителей.

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) подписал контракт на чемпионский бой в супертяжелом весе против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), владеющий титулами WBA, WBO и IBF.



Известно, что последнем бою Джошуа в декабре 2020 года нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, а Усик в октябре того же 2020-го перебоксировал британца Дерека Чисору.

В супертяжелом весе Александр Усик провел два боя, в которых победил Чазз Уизерспуна и Дерека Чисору.

Джошуа защитил свой титул чемпиона по версии IBF, а также выиграл вакантные пояса IBO и суперчемпиона WBA в 2017 году, в бою против Владимира Кличко. Украинец проиграл.