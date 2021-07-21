21.07.2021 20:17 Рита Парфенова

В машине скорой родился трехкилограммовый богатырь

Бригада экстренной медицинской помощи приняла роды по пути в медучреждение.

Утром 21 июля в специализированном автомобиле экстренной медицинской помощи родился замечательный мальчик, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Около восьми часов утра бригада ЭМП 506 в составе фельдшера Моргуненко В.В., младшей медсестры Гега А.Н. и водителя Карпенко С.М. получила вызов на роды в Харьковском районе. Во время госпитализации у беременной 31-летней женщины начался второй этап родов.

Авто сразу остановили, бригада ЭМП начала оказывать акушерскую помощь. Благодаря слаженным и профессиональным действиям медицинских работников, женщина родила здорового мальчика весом 3000 г, ростом 50 см, 8 баллов по шкале Апгар.

Роженицу вместе с новорожденным госпитализированы в лечебное учреждение.

Напомним, 2 июля медики скорой принимали роды в машине у жительницы Коломакского района, а 9 марта 2021 года бригада медиков за одну ночь дважды принимала роды в карете скорой помощи.