В машине скорой родился трехкилограммовый богатырь

Бригада экстренной медицинской помощи приняла роды по пути в медучреждение.
Утром 21 июля в специализированном автомобиле экстренной медицинской помощи родился замечательный мальчик, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Около восьми часов утра бригада ЭМП 506 в составе фельдшера Моргуненко В.В., младшей медсестры Гега А.Н. и водителя Карпенко С.М. получила вызов на роды в Харьковском районе. Во время госпитализации у беременной 31-летней женщины начался второй этап родов.
Авто сразу остановили, бригада ЭМП начала оказывать акушерскую помощь. Благодаря слаженным и профессиональным действиям медицинских работников, женщина родила здорового мальчика весом 3000 г, ростом 50 см, 8 баллов по шкале Апгар.
Роженицу вместе с новорожденным госпитализированы в лечебное учреждение.
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