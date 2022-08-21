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21.08.2022  10:34   Рита Парфенова

Олександр Усик захистив титул чемпіона світу

У матчі-реванші український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа.

Олександр Усик захистив титул чемпіона світу

Як передає РЕДПОСТ,  Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у бою-реванші за статус чемпіона світу з боксу.

Визначати переможця довелося суддівськими записками - за 12 раундів боксери не відправили один одного в нокаут. Вони роздільним рішенням визначили переможцем Усика.

Олександр став першим в історії боксером-власником поясу The Ring у двох вагах, а також закріпив за собою статус чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Цей поєдинок український боксер присвятив Україні та ЗСУ.

«Я присвячую цей поєдинок державі, ЗСУ, всім, хто боронить нашу країну», - сказав Усик після матчу.

Тэги:  бокс, александр усик
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