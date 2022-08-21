У Харкові виявили три десятки нетверезих водіів

За минулу добу патрульні виявили 28 водіїїв з ознаками сп'яніння.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію.
Правоохоронці нагадали, що за керування транспортними засобами в стані сп'яніння передбачена відповідпльність. А саме:
«Водії, пам'ятайте, що від вашої відповідальності залежить життя і здоров'я учасників дорожнього руху», - звертаються працівники Патрульної поліції.
Нагадуємо, в Шевченківському районі Харкова інспектори зупинили водія авто Renault, при перевірці якого результат приладу Drager склав 3.74 проміле алкоголю, тобто показав перевищення допустимої відмітки в понад 18 разів.
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