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21.08.2022  09:56   Рита Парфенова

У Харкові виявили три десятки нетверезих водіів

За минулу добу патрульні виявили 28 водіїїв з ознаками сп'яніння.

За минулу добу патрульні виявили 28 водіїїв з ознаками сп'яніння

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію.

Правоохоронці нагадали, що за керування транспортними засобами в стані сп'яніння передбачена відповідпльність. А саме:

  • на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;
  • якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;
  • у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

«Водії, пам'ятайте, що від вашої відповідальності залежить життя і здоров'я учасників дорожнього руху», - звертаються працівники Патрульної поліції.

Нагадуємо, в Шевченківському районі Харкова інспектори зупинили водія авто Renault, при перевірці якого результат приладу Drager склав 3.74 проміле алкоголю, тобто показав перевищення допустимої відмітки в понад 18 разів.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пьяный водитель, патрульные, харьков, полиция
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