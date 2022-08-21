21.08.2022 09:35 Рита Парфенова

У Харькові та в області зруйновані приватні будинки, господарчі будівлі, об'єкти інфраструктури

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харкова та громад області.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

20 серпня під удари окупантів потрапили місто Харків, населені пункти Харківської області Подвірки, Слобожанське, Светличне, Лужок та Ковалі.



Пошкоджень зазнали приватні домогосподарства, господарчі будівлі, інфраструктурні об'єкти.



Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали за минулу добу понад 15 фактів пошкодження помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Нагадаємо, цієї ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано, втім російські окупанти завдавали ракетних ударів по Харківській області.



