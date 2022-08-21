21.08.2022 09:02 Рита Парфенова

Ворог завдав ракетного удару по Харківському району: є поранені

Цієї ночі обстрілів мвіста Харків не зафіксовано, втім російські окупанти завдавали ракетних ударів по Харківській області.



РЕДПОСТ

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 21 серпня, передає РЕДПОСТ.

Близько опівночі з російкього бєлгорода був зафіксований пуск ракет. В смт Рогань Харківського району одна ракета влучила в недобудований приватний будинок, сталася пожежа. 2 людей – чоловік 36 років та 24-річна жінка - зазнали поранення.



Удар двома ракетами зафіксований в селищі Докучаєвське Харківського району, пошкоджені господарчі будівлі закладу освіти. Сталася пожежа на відкритій території. Без постраждалих.



Протягом минулої доби ворог продовжив тероризувати мирне населення Харківщини обстрілами. Під вогнем були м. Харків, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, горіли гаражі, офісні споруди.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 6 пожеж у Харківській області за минулу добу.