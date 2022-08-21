21.08.2022 08:47 Рита Парфенова

Рятівники розповіли, як гасили пожежі після ракетних ударів

Ворожі обстріли стали причиною 6 пожеж у Харківській області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 серпня.



Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у області:

1 - у Чугуївському районі,

5 - у Харківському районі.



Вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу цивільної інфраструктури. Цього разу ракети впали на територію Роганської територіальної громади, спричинивши там 2 пожежі та поранивши 2-х цивільних людей.



Перед цим, близько 19:00 селище Циркуни було обстріляне з артилерії. Згоріло 4 приватні надвірні забудови.



У Чкалівській громаді ворожий снаряд потрапив у покинуту будівлю площею біля 200 кв.м., яка також загорілась.



Силами підрозділів ДСНС всі пожежі були успішно ліквідовані.



Загалом за добу з 20 по 21 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїзди, з яких:

12 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 6 - спричинених військовими діями;

1 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт;

3 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;

2 – інші виїзди.



За добу піротехніки ДСНС ліквідували 53 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.

Нагадаємо, вночі 20 серпня окупанти вкотре завдали ракетного удару по Харкову та області. Російська армія обстріляла об‘єкти критичної інфраструктури в Індустріальному районі м. Харкова, в Чугуївському та Харківському районах області.