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21.08.2022  08:23   Рита Парфенова

Російські військові ведуть повітряну розвідку на північ від Харкова (відео)

Минулої доби ворог вів повітряну розвідку неподалік населеного пункту Великі Проходи.


 

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Руських Тишків, Шестакового, Піщаного та Печенігів.

Завдав авіаційних ударів біля Мосьпанового, Старого Салтова та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Шевелівки, Краснопілля, Дібрівного, Норцівки, Сулигівки та Долини.

Ворог провів розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов.

Намагався вести штурмові дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Зазнав втрат та відступив.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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