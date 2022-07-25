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25.07.2022  12:36   Рита Парфенова

Автомобіль з надзвичайно п’яним водієм зупинили в Харькові

Поліцейські продовжують виявляти порушників на дорогах міста Харкова.

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Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію, недільного дня в Шевченківському районі міста інспектори зупинили чергового “антигероя”.

Водій авто Renault мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат приладу Drager показав перевищення допустимої відмітки в понад 18 разів та склав 3.74 проміле алкоголю.

Патрульні склали на чоловіка адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП. Надалі матеріал передадуть до суду.

Загалом за минулу добу харківські патрульні виявили 20 нетверезих водіїв.

Нагадаємо, п'яний водій намагався підкупити харківських патрульних.

 

Источник:   Патрульная поліціія
 Тэги:  пьяный водитель, патрульніе, полиция, харьков
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