25.07.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

Два харківські трамваї змінять свій маршрут

Зміна маршруту пов'язана з аварійно-відновлювальними роботами.



Два харківські трамваї змінять свій маршрут



Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що рух трамваїв по вул. Героїв Праці на ділянці від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, та по вул. Шевченка на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Героїв Праці буде заборонено до 20:00 28 липня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопроводі по вул. Героїв Праці. Раніше планувалося, що роботи буде завершено до 24 липня.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№27 : розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – ст. м. «Героїв Праці»;

: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – ст. м. «Героїв Праці»; №28: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Семиградський в'їзд – вул. Веринська – вул. Шевченко – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».