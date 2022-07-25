Під завалами будинку культури у Чугуєві продовжують шукати людей (фото)

Ще троє людей залишаються під руїнами знищеного російськими ракетами будинка культури у Чугуєві.
Про руйнування після ракетного обстрілу будинку культури у Чугуєві та постраждалих розповіла директорка комунального культурного центру "Імідж" Чугуївської міської ради Яна Ващук повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на видання "Думка"
За її словами після обстрілу з-під руїн будинку культури вилучили чотирьох людей, пошуки ще трьох продовжуються.
Ракетний удар травипся близько 03:00 25 липня, було чути три потужні вибухи, після третього вибуху зник зв’язок з відеокамерами будинку культури. Ващук зазначила, що відразу вони з чоловіком прибігли до будівлі, у цей момент із приватного підвального приміщення вийшли два чоловіки та одна жінка. Жінка потім втратила свідомість і її забрала "швидка”.
"Вони вже розповіли, що там ще четверо залишаються у підвалі. На це час одного дістали. Він, на щастя, був із мобільним телефоном, він забився у куток і виходив на зв’язок. Він чув голоси ДСНСників і знайомі постійно говорили з ним, просили, щоб він кричав. Години через 2-3 його витягли. Ще троє залишаються під завалами”, - сказала Ващук.
Вона зазначила, що будівля зруйнована майже повністю, ракетні удари прийшлися в самісінький центр, де була глядацька зала.
За словами директорки, раніше в цьому приватному приміщенні від обстрілів ховалися до 80 мешканців Чугуєва, однак останнім часом більша частина з них виїхала або розосередилася по інших укриттях.
"Цей підвал - приватна власність, але господар дозволив з початку війни, щоб там знаходилися люди. Спочатку там знаходилось близько 80 людей, потім люди розосередилися. Військових тут ніколи не було”, - підкреслила Ващук.
Нагадаємо, за попередньою інформацію обстріл Чугуєва був здійснений рашистами зі ЗРК С300.
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