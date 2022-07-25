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25.07.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

У Полтавській області помер хлопчик родом з Харківської області

Правоохоронці з’ясовують обставини смерті.

Полтавська область помер хлопчик родом з Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію у Полтавській області.
 
Повідомляється, що 24 липня близько 14.30 правоохоронці отримали повідомлення від громадян. Люди повідомили, що на пляжі річки Ворскла зник під водою хлопчик.
 
Поліцейські та водолази, які прибули на місце події, знайшли дитину і дістали її на берег. Хлопця в безпритомному стані медики доправили до реанімації дитячої клінічної лікарні, де, на жаль, він помер.
 
За попередніми даними, загиблим є 16-річний мешканець Харківської області.
 
Для встановлення причини смерті тіло неповнолітнього направлено на судово-медичну експертизу. Відкрито кримінальне провадження згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, чоловік ходив Харковом з наркотиками та боєприпасами.
 
Источник:   Національна поліція Полтавської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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