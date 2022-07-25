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25.07.2022  11:35   Віталій Хінєвіч

Meta запустила навчальний центр підтримки українського бізнесу

Американська корпорація реалізовує програму для відтворення української економіки.

Meta
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство цифрової політики і трансформації України.
 
Компанія Meta за підтримки Мінцифри та Дія.Бізнес запускає програму допомоги для відновлення економіки України. 
 
За даними Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, через російське вторгнення 50% українських підприємств повністю закрилися, тоді як інша половина змушена працювати набагато менше від своїх можливостей. 
 
Що пропонує Meta українському бізнесу:
 
  • різноманітні освітні безоплатні ресурси для українських підприємців;
  • понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.
У майбутньому планується фінансова підтримка Meta в розмірі $1,5 млн, щоб  українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації.
 
Нагадаємо, українські електронні підписи будуть визнавати в країнах Євросоюзу.
 
Источник:   Міністерство цифрової політики і трансформації України
 Тэги:  meta, экономика
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