25.07.2022 11:35 Віталій Хінєвіч
Meta запустила навчальний центр підтримки українського бізнесу
Американська корпорація реалізовує програму для відтворення української економіки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Міністерство цифрової політики і трансформації України.
Компанія Meta за підтримки Мінцифри та Дія.Бізнес запускає програму допомоги для відновлення економіки України.
За даними Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, через російське вторгнення 50% українських підприємств повністю закрилися, тоді як інша половина змушена працювати набагато менше від своїх можливостей.
Що пропонує Meta українському бізнесу:
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різноманітні освітні безоплатні ресурси для українських підприємців;
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понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.
У майбутньому планується фінансова підтримка Meta в розмірі $1,5 млн, щоб українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації.
Нагадаємо, українські електронні підписи будуть визнавати
в країнах Євросоюзу.
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