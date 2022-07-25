25.07.2022 11:35 Віталій Хінєвіч

Meta запустила навчальний центр підтримки українського бізнесу

Американська корпорація реалізовує програму для відтворення української економіки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство цифрової політики і трансформації України.

Компанія Meta за підтримки Мінцифри та Дія.Бізнес запускає програму допомоги для відновлення економіки України.

За даними Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, через російське вторгнення 50% українських підприємств повністю закрилися, тоді як інша половина змушена працювати набагато менше від своїх можливостей.

Що пропонує Meta українському бізнесу:

різноманітні освітні безоплатні ресурси для українських підприємців;

понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.

У майбутньому планується фінансова підтримка Meta в розмірі $1,5 млн, щоб українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації.

Нагадаємо, українські електронні підписи будуть визнавати в країнах Євросоюзу.