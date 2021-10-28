28.10.2021 22:21 Евгений Клочко

Facebook изменила название на Meta. Названа причина

Компания Facebook изменила свое название на Meta. Название ее главной социальной сети при этом остается прежним.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сообщение основателя Facebook, так компания демонстрирует, что состоит не только из одной соцсети — в неё входят WhatsApp, Instagram, Oculus и другие проекты и сервисы, ранее приобретённые или созданные Facebook. Сообщается, что соцсеть Facebook сохранит старое название.

Как сказано на официальном сайте Meta , главная цель «метавселенной» — объединить людей в виртуальном мире и предоставить им множество способов для общения.

Цукерберг также отметил, что для использования других сервисов компании, пользователям Meta не понадобится аккаунт в фейсбуке.

Компания уже сменила логотип перед штаб-квартирой в Калифорнии — раньше там было изображение лайка из фейсбука.

20 октября 2021 года журналисты узнали о том, что компания Facebook сменит название, чтобы ассоциироваться не только с одноимённой социальной сетью, а и со всей «метавселенной» своих продуктов. СМИ считали, что новое название будет связано с брендом Horizon: уже существующий сервис для работы в виртуальных офисах упоминали на презентации, однако он остался отдельным продуктом.

Марк Цукерберг анонсировал трансформацию Facebook из социальной сети в «метавселенную» ещё нынешним летом. Тогда он говорил, что хочет, чтобы пользователи мессенджеров, программ для видеосвязи и совместной работы общались не только в своей экосистеме, но и имели возможность обмениваться информацией между разным софтом.

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Для этого он предлагал несколько технологий, на которых будет работать «метавселенная»: виртуальная реальность, дополненная реальность и смешанная реальность (где объекты виртуального мира лимитированно взаимодействуют с объектами реального мира) .

Переименование социальной сети Facebook в «материанскую» компания Meta происходит на фоне массовой публикацией журналистов о внутреннем устройстве и проблемах соцсети. 25 октября 17 американских изданий одновременно выпустили больше 20 материалов проекта The Facebook Papers, и продолжают публиковать новые тексты всю нынешнюю неделю.

В материалах, основанных на внутренних документах Facebook, говорится об этических проблемах и утаивании информации о работе компании: от вреда алгоритмов для психики до договорённости Цукерберга с вьетнамскими коммунистами, игнорирования торговли людьми и шокирующего контента в Индии и Мьянме.