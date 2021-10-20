20.10.2021 11:00 Виталий Хиневич

В компании Facebook намечаются перемены: что ждет пользователей

О грядущих изменениях в популярной сети заявили на популярном американском веб-ресурсе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «The Verge».

Отмечается, что Facebook планирует провести ребрендинг компании. Новое название будет соответствовать критериям «метавселенной».

Новое название компании могут озвучить 28 октября 2021 года на ежегодной конференции «Connect».

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Данные перемены, скорее всего, имеют целью показать, что популярная «синяя» социальная сеть занимается и дочерними программными обеспечениями.

В интервью изданию «The Verge» Марк Цукерберг заявил, что люди, считающие компанию Facebook компанией социальных сетей, перестанут так думать и будут воспринимать ее как компанию «метавселенной».

Напомним, 4 октября, сервисы Facebook, Instagram и Whatsapp не функционировали 6 часов подряд.