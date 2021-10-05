05.10.2021 10:25 Виталий Хиневич

Без соцсетей и с колоссальными убытками: что стало причиной "апокалипсиса" в работе Facebook, Instagram и Whatsapp

Вчера, 4 октября, сервисы Facebook, Instagram и Whatsapp не функционировали 6 часов подряд.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Длительность решения проблемы обусловлена тем, что, по словам, Facebook Engineering, основная причина этого сбоя также повлияла на многие внутренние инструменты и программное обеспечение, которые сотрудники Facebook Inc используют в повседневной работе, что усложнило их попытки быстро диагностировать и устранить неполадку.

По их мнению, это самый масштабный сбой в истории, который случился из-за изменения конфигурации маршрутизаторов. Кроме этого, акции IT-гиганта рухнули почти на 5%. Ухудшилось и финансовое положение Марка Цукерберга, его финансовое положение изменилось на 120 миллиардов, в отрицательную сторону.

За время сбоя в сети успела появиться информация о том, что вышедшие из строя социальные сети сливают информацию о пользователях, однако и это прокомментировали специалисты компании.

"У нас также нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого сбоя. Мы приносим извинения всем пострадавшим и работаем над тем, чтобы лучше понять, что произошло, чтобы мы могли продолжать делать нашу инфраструктуру более устойчивой", - заявили специалисты.

Напомним, житель Харьковщины создал более 50 тысяч фейковых аккаунтов для распространения заказных материалов из Российской Федерации.