02.01.2022 18:52 Евгений Клочко

Украинцы финансово помогли женщине, которая потеряла пенсию перед Новым годом

Пожилая тернополянка еще 22 декабря пришла получать пенсию в почтовое отделение, однако потеряла все деньги.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Тернополяне.

Сообщение об инциденте разместила в сообществе "ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ ТЕРНОПІЛЬ" местная жительница Наталя Войтович. Она разместила просьбу 71-летней женщины, в которой пенсионерка просила вернуть ей деньги (2200 гривен) если кто их найдет.

Потерянные деньги ей так никто и не вернул, однако много людей отозвалось помочь пожилой женщине. Кто то пополнил ей счет мобильного телефона, а кто-то лично встречался, чтобы передать ей деньги.

Позже женщина написала еще одно письмо, в котором очень благодарила помощников и просила больше не передавать ей деньги, ведь собрали сумму больше, чем она потеряла.