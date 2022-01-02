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02.01.2022  18:52   Евгений Клочко

Украинцы финансово помогли женщине, которая потеряла пенсию перед Новым годом

Пожилая тернополянка еще 22 декабря пришла получать пенсию в почтовое отделение, однако потеряла все деньги.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Тернополяне.
 
Сообщение об инциденте разместила в сообществе "ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ ТЕРНОПІЛЬ" местная жительница Наталя Войтович. Она разместила просьбу 71-летней женщины, в которой пенсионерка просила вернуть ей деньги (2200 гривен) если кто их найдет.
 
Украинцы помогли женщине, которая потеряла пенсию перед Новым годом
 
Потерянные деньги ей так никто и не вернул, однако много людей отозвалось помочь пожилой женщине. Кто то пополнил ей счет мобильного телефона, а кто-то лично встречался, чтобы передать ей деньги.
 
Украинцы помогли женщине, которая потеряла пенсию перед Новым годом
 
Позже женщина написала еще одно письмо, в котором очень благодарила помощников и просила больше не передавать ей деньги, ведь собрали сумму больше, чем она потеряла.
 
Источник:   Тернополяне
 Тэги:  пенсия, соцсети, харьков
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