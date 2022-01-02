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02.01.2022  19:30   Евгений Клочко

Турция продлевает карантинные ограничения для туристов: что известно

Турецкое правительство приняло решение продлить карантинные ограничения для туристов до 31 марта 2022 года.

Турция продлевает карантинные ограничения для туристов: что известно
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на avianews. С начала января для въезда в Турцию всем путешественникам необходимо предъявить негативный результат теста, сертификат о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19. 
 
Сертификат о вакцинации действует, если человек прошел полный курс прививок, и с момента получения последней дозы прививки от коронавируса прошло не менее 14 дней. Турецкие власти пока не требуют от прибывающих туристов делать бустерные прививки и признает все вакцины, которые одобрены ВОЗ для экстренного использования.
 
Если путешественник еще не вакцинировался, или получил всего одну дозу вакцины, то въезд в Турцию для него возможет только при наличии теста. Страна признает ПЦР-тесты и экспресс-тесты на антиген. Срок действия ПЦР-теста составляет 72 часа, экспресс-тест- 48 часов. На момент въезда в Турцию тест должен быть действительным.
 
 
Сертификат о выздоровлении COVID-19 действует 180 дней. Чтобы его получить нужно иметь положительный ПЦР-тест на коронавирус, с момента получения которого прошло 28 дней.
 
Турция также не требует тестов и прививок от детей до 12 лет, и от взрослых, которые следуют через аэропорты Турции транзитом в третьи страны и не выходят на территорию Турцию.
 
Напомним, власти Кипра в третий раз за несколько недель поменяли правила въезда на остров для иностранных туристов. Причиной тому стал рост заболеваемости COVID-19 и распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». С 4 января по прилету на Кипр туристам необходимо сдавать целый три теста. 
 
Источник:   avianews
 Тэги:  карантин, коронавирус, туризм, турция, харьков
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