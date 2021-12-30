30.12.2021 18:41 Евгений Клочко

Кипр вводит тройное тестирование на COVID-19 для прибывающих туристов

Власти Кипра в третий раз за несколько недель поменяли правила въезда на остров для иностранных туристов. Причиной тому стал рост заболеваемости COVID-19 и распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

Теперь с 4 января по прилету на Кипр туристам необходимо сдавать целый три теста. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание avianews/

Новые правила касаются всех, в том числе людей, которые сделали все прививки или переболели COVID-19. Они будут действовать предварительно до 15 января 2022 года, однако не исключено, что они могут быть продлены.

Согласно информации официального пресс-офиса Кипра, перед выездом на Кипр турист обязан сделать ПЦР-тест за свой счет. Срок его действия составляет двое суток. Отрицательный тест должен быть действителен на момент вылета самолета на остров.

Второй ПЦР-тест необходимо сдать сразу по прилету на Кипр в самом аэропорту. Стоимость его 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в Пафосе. Результаты приходят в электронном виде через несколько часов.

Третий же анализ оплачивает правительство Кипра. В специальных пунктах, расположенных по всему острову, необходимо сделать экспресс-тест на антиген в течение 72 часов после прилета.

Дети до 12 лет могут не сдавать данные тесты, а взрослые же освобождены от экспресс-теста, в случае если турист уже имеет бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Что касается дополнительных мер безопасности на Кипре, то с 30 декабря при посещении мест досуга путешественникам необходимо предъявит ковид-сертификат и отрицательный результат экспресс-теста, сделанный не позднее 24 часов. Эту процедуру не нужно делать людям, которые вакцинированы бустерной дозой вакцины.

Киприотам и туристам местные власти рекомендовали носить одновременно две маски, одну маску с улучшенной фильтрацией стандарта ΚN95 или FFP2 и одновременно с этим исключить тканевые.

Находиться в маске необходимо как в помещениях, так и на улице.

Напомним, с 16 декабря по 31 января временно запрещен въезд в Италию украинцам , направляющимся в страну в туристических целях.