30.12.2021 18:29 Маргарита Кравцова

Партнером "Карты Харьковчанина" стал ещё один супермаркет

Уже 100 партнеров предоставляют специальную цену для горожан.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , партнером X-card стала торговая сеть "РОСТ" - скидка в 5% на непродовольственные товары и в 3% на продовольственные. Дисконт не распространяется на акционные товары (с "жёлтым" ценником) и на подакцизные товары (табак, алкоголь).

Теперь во всех 9 супермаркетах города достаточно предъявить карту кассиру или считать код на кассе самообслуживания и в чеке можно обнаружить приятный бонус. Всех остальных партнеров "Карты Харьковчанина" можно посмотреть на официальном сайте . Помимо супермаркетов подключены и мелкие торговые сети, а также те, кто предоставляет услуги. Список партнеров, говорят кураторы проекта, будет расширятся, и совсем скоро это увидят харьковчане.

"Буквально две недели назад был запущен специальный бот для считывания мелких торговых сетей - это и барбершопы, и "Мамин Дом", и ряд курсов английского. То есть мы активно работаем над расширением списка партнеров. Потому что мы стремимся выполнить те обещания, которые мы давали", - отметил Павел Столбовой, директор "Офиса реформ Харькова".

Сейчас же владельцами X-card являются уже больше 320 тысяч горожан - школьники, студенты, пенсионеры, коммунальщики. Все категории населения уже начали получать свою "Карту Харьковчанина". И её функционал планируют в будущем расширять. В горсовете констатируют - в планах охватить весь социально-ответственный бизнес Харькова.

"Работая над этим проектом, мы попытались учесть интересы людей в различных сферах их жизнедеятельности и поэтому скидки предоставляются не только в торговых сетях и супермаркетах, но и в салонах красоты, спортивных залах, кинотеатрах, кроме того, свою систему лояльности предоставляют интернет-провайдеры, охранные агентства, заправочные станции. Скидки также можно получить на товары для животных, в магазинах продажи цветов", - говорит Виктория Китайгородская, директор Департамента административного рынка и потребительских услуг.

А оформить карту можно как офлайн - в ЦНАПах города, так и онлайн - через портал электронных сервисов.