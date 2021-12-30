30.12.2021 17:59 Валерия Кононова

Цены на такси в новогоднюю ночь в Харькове: официальный комментарий онлайн-сервиса

Новогодняя ночь – время встреч с друзьями и родными. А вот добираться в это время общественным транспортом крайне не хочется. Какими будут тарифы в праздничное время узнавал корреспондент РЕДПОСТ.

Об алгоритмах работы такси в новогоднюю ночь нам рассказал Сергей Смусь, соучредитель, операционный директор онлайн-сервиса вызова авто Uklon.

По его словам ценами на сервис управляет спрос и конкуренция. Конечно же, водители заинтересованы в том, чтобы больше заработать, а сами пассажири в безопасности и скорости на пути от точки А к точке Б.

По словам Сергея, наибольший спрос будет с 20:00 31 декабря и с 3 до 4 утра 1 января. Поскольку вечером до Нового года все будут спешить к родным и друзьям к застолью, а вот 3-4 часа утра – время поездки обратно домой.

"Сработают автоматизированные алгоритмы, которые будут конкурировать за внимание водителей и предлагать им повышенные тарифы, чтобы те согласились выполнить заказ. Понятно, драйвер, оказавшись перед выбором, предпочтет ту поездку, которая принесет ему больше денег за меньший промежуток времени. Если бы не было таких умных алгоритмов, а значит маркетплейс не смог бы отреагировать на повышенный спрос, драйвер просто проигнорирует предложения через сервис и возьмет другой, более денежный заказ" – говорит соучредитель и операционный директор онлайн-сервиса Uklon.

По его словам, для улучшения ситуации с тарифами для пассажиров, им предлагают промокоды и скидки на поездки, которые компенсируют повышенные тарифы. Конечно, это делает пиковый по ценам декабрь не пиковым по прибыли для сервисов. Однако оставляет клиентов, довольных соблюдением баланса.

Самым низким же спрос будет в сами часы празднования Нового года, а соответственно самой низкой будет и цена. В этот момент клиентов будет мало и водители согласятся на невысокую стоимость заказа, чтобы банально не простаивать.

Точные цены на такси каждый пассажир может посмотреть в приложении, которым пользуется, ведь она зависит от минимальной ставки и цены за один километр по городу или вне него на вашем сервисе. А вот наценка за спрос будет определяться алгоритмом и уровнем повышения того самого спроса.

В целом, по словам Сергея Смусь, основной же пик активности сервисы вызова авто уже прошли раньше, еще в декабре, когда люди активно готовились к праздникам или собирались в долгожданные поездки и отпуска.

Напомним, Харьковский метрополитен анонсировал график работы в новогоднюю ночь . В Харькове метро в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать дольше.